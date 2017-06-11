vSphere HA Orchestrated Restart Nedir?

Tayfun DEĞER tarafından 11 Haziran 2017 tarihinde VMware, VMware vCenter kategorisine yazıldı. tarafındantarihindekategorisine yazıldı.

Merhaba,

vSphere 6.5 ile gelen yenilikleri vakit buldukça detaylı olarak incelemeye devam ediyorum. Bu yazımda vSphere 6.5 ile birlikte gelen Orchestrated Restart özelliği hakkında bilgi vereceğim. vSphere 6.5 ile birlikte artık crash anında virtual machine’leri belirli gruplar halinde açılmasını sağlayabileceğiz.

Biraz daha detaylandıracak olursak, birbirlerine bağımlı olan virtual machine’ler için çeşitli rule’lar belirtebilirsiniz. Örneğin Database, Web, Application sunucuları doğrudan birbirlerine bağlıdır. Bir virtual machine’inin start olmadığı veya bir virtual machine’in geç start olmasından dolayı alt yapınız çalışmaz hale gelebilir. Web ve Application suncuuların start olup Database sunucularının en son start aldığı bir yapıda muhtemelen o virtual machine’lerin hizmet verdiği alt yapıda hizmet aksamaları olacaktır. Tabi burada crash anından bahsediyorum. Yani ESXi host’un down duruma gelip virtual machine’lerin farklı bir host üzerinde power on duruma gelme senaryosunu örnek veriyorum.

Normal şartlarda bir ESXi ‘in down olması durumunda vSphere HA enable durumda ise üzerinde bulunan virtual machine’ler farklı host’larda otomatik olarka açılacaktır. Birbirine bağımlı olan virtual machine’ler aynı anda açılacağı için sorun çıkması yüksek ihtimaldir. vSphere 6.5 ile birlikte gelen bu özellik sayesinde virtual machine’leri gruplandırarak belirli sıralar ile start olmasını sağlayabilirsiniz.

Şimdi basit bir örnek ile bu özelliğin çalışma mantığını anlatayım.

3 tane ESXi host’lu bir cluster’ımız var ve bunlar üzerinde çalışan virtual machine’lerimiz var. Burada Kırmızı ve Mavi virtual machine’leri birbirine bağlı durumda çalışan virtual machine’ler. Kırmızı ve Mavi grupta toplam 8 virtual machine bulunuyor. Ancak 3 host’lu cluster’da 1 tane tek başıan çalışan bir virtual machine’inimiz bulunuyor.

Şimdi yukarıdaki senaryoya göre devam edelim.

Yukarıdaki topolojiye baktığınızda;

Mavi grupta,

VM2, VM1 ile ilişkili

VM3, VM2 ile ilişkili

VM4, VM3 ile ilişkili

Kırmızı grupta,

VM6, VM5 ile ilişkili

VM7, VM6 ile ilişkili

VM8, VM7 ile ilişkili

1 numaralı host’un fail olması durumunda,

VM 1, VM 8 ile aynı zamanda başlatılacaktır. Bunun nedeni, VM 1 ile VM 8 arasında bağımlılık bulunmamasıdır. VM 1 ve VM 2 arasında bir bağımlılık(ilişki) kural olmadığı için, VM 1 yeniden başlatılması tamamlanana kadar VM 2 bekleyecek ve artdından işlem tamamlanıcaktır.

3 numaralı host’un fail olması durumunda;

Bu senaryoda, üç VM’nin hepsi aynı anda yeniden başlatılacaktır. Bunun nedeni, VM 4’ün zaten ESXi 2’de çalışmakta olan VM 3’e bağlı olmasıdır. VM 5’in bağımlılıkları yoktur, bu nedenle hemen yeniden başlatılacaktır ve VM 7 zaten ESXi 2’de çalışan VM 6’ya bağımlıdır. VM 7’ye, VM 5’in yeniden başlatılmasını bekleyecek şekilde talimat vermek mümkündür. VM 5 ve VM 7 arasında ek bağımlılık kuralı oluşturmanız yeterlidir.

Orchestrated Restart; virtual machine’leri gruplayıp hangi virtual machine’in hangi sıra ile başlatılacağını belirtmemizi sağlayan bir özelliktir. Tabi burada VM/Host rules bölümünden daha detaylı gruplamalar yapablirsiniz. vSphere 6.0’da böyle bir özellik bulunmuyor. Hatta Configuration bölümü altında böyle bir menüde bulunmuyor. Oldukça kullanışlı bir özellik olduğu konusunda sanırım herkes hem fikirdir. Yapınızda bulunan virtual machine’leri bu şekilde gruplandırarak ESXi host’un crash anında virtual machine’leri belirli bir sıra ile başlatmasını sağlayabilirsinz.

İlerleyen makalelerde Orchestrated Restart konfigurasyonu ile ilgili daha detaylı makaleler yazacağım.

Umarım faydalı olmuştur.

İyi çalışmalar.

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