VCSA 6.0 ‘dan VCSA 6.5’a Upgrade – Bölüm 2

Merhaba,

VCSA upgrade‘inin 1. bölümünde upgrade işleminin 2 aşamalı olduğundan bahsetmiştim. Bu bölümde upgrade’e kaldığımız yerden devam edeceğim. 1. bölümde VCSA 6.5 ‘i deploy etmiştik. Upgrade wizard’ın 2. aşamasında VCSA 6.0 ‘daki bilgiler VCSA 6.5’e taşınacaktır.

Deploy etmiş olduğunuz VCSA 6.5 üzerinde vermiş olduğunuz IP adresini görebilirsiniz. Bu IP sayesinde VCSA 6.0 üzerindeki data’lar VCSA 6.5 ‘e taşınacaktır. En son aşamada VCSA 6.0 power off edilip VCSA 6.5’a VCSA 6.0’ın hostname ve IP adresi verilecektir. Yani mevcut vCenter IP’niz ile artık VCSA 6.5’a bağlanabileceksiniz. Geçici olarak verdiğiniz IP artık VCSA 6.5 üzerinde yer almayacaktır.

Bu bölümde Platform Services Controller ayalarını tamamlayacağız, sonrasında yeni kurulan VCSA 6.5’a datalar migrate edilecektir.

Next ile devam ediyoruz.

Upgrade aşamasında VCSA 6.0’dan VCSA 6.5’a hangi verilerin aktarılacağını seçebilirsiniz.

Configuration: Sadece konfigurasyonlar migrate edilir.

Configuration, event and tasks: Konfigurasyon, task ve event’ler migrate edilir.

Configuration, event, tasks and performance metrics: Konfigurasyon, event, task ve performans metrik’leri migrate edilir.

Ben burada Configuration, event, tasks and performance metrics seçeneğini seçiyorum. Yani VCSA 6.0 üzerindeki neredeyse tüm datalar migrate edilecek.

Next ile devam ediyoruz.

VMware Customer Experience Improvement Program (CEIP) ‘e isterseniz katılabilirsiniz. Ben katılmak istemiyorum bundan dolayı checkbox’ı kaldırdım. Next ile devam ediyoruz.

Bir önceki bölümde VCSA 6.0’ın tüm bilgilerini girdiğimiz için Source ve Target vCenter’larını ayrıca belirtmemize gerek bulunmuyor. Ancak burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Upgrade işlemine başlamadan önce vCenter Server Appliance 6.0’ın mutlaka database backup’ını alın. Olası bir sorunda database’i restore edebilirsiniz.

vCenter Server 6 – vPostgres Database Backup

vCenter Server 6 – vPostgres Database Restore

Tüm işlemleri tamamladıktan sonra Finish butonu ile artık upgrade’imizin son aşaması olan VCSA 6.0’dan VCSA 6.5’a data’ların migration işlemine başlıyoruz.

Bu işlem biraz uzun sürecektir. Eğer kullanmış olduğunu vCenter Server Appliance’in database boyutu büyük ise daha çok zaman alacaktır.

Gördüğünüz gibi VCSA65 isimli virtual machine’e hostname olarak vcsa60.tayfundeger.local eklenmiş durumda. Aynı şekilde eski vCenter’ın IP’side alınmış durumda. Ben normalde geçici olarak kurulumda 192.168.1.226 IP’sini belirtmiştim.

Yukarıda da görüldüğü gibi upgrade işlemi tamamlandığında eski vCenter’ımız yani vCenter Server Appliance 6.0’ımız shutdown edilir. Yeni vCenter’a bağlantı için upgrade wizard’ın sonunda çıkan link’leri kullanabilirsiniz.

Umarım faydalı olmuştur.

İyi çalışmalar.