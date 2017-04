ESXi 6.5 Basics – Hostname Nasıl Değiştirilir?

Tayfun DEĞER tarafından 8 Nisan 2017 tarihinde VMware, VMware ESXi kategorisine yazıldı. tarafındantarihindekategorisine yazıldı.

Merhaba,

ESXi 6.5 ile birlikte artık web arayüzünden işlem yapmaya başladık. vSphere Client’dan Web arayüzüne geçtiğiniz zaman bazı şeyleri bulmakta zorluk çekebilirsiniz. Bundan dolayı bu yazımda hostname’ın değiştirilmesi ile ilgili bilgi vereceğim.

ESXi 6.5’in IP adresini browser’a yazıyoruz.

ESXi 6.5’a root kullanıcı adı ile login oluyoruz.

ESXi 6.5‘a login olduktan sonra Hostname, DNS vs değiştirme işlemlerini Networking tab’ı altından yapacağız. Bunun için Networking tab’ına giriş yapıyoruz. Bu bölüme giriş yaptığımızda TCP/IP stacks bölümüne girmemiz gerekiyor.

Bu bölümde karşımıza 3 tane seçenek çıkıyor. Biz standalone çalışan bir esxi host’un hostaname’ini değiştireceğimiz için Default TCP/IP stack seçeneğini seçiyoruz.

İlk kurduğunuzda ESXi DHCP üzerinden bilgilerini alır. Bundan dolayı bu bölüme girdiğinizde Manually configure the settings for this TCP/IP stack seçeneğini seçmemiz gerekiyor. Daha sonrasında burada bulunan hostname, domainname, DNS vs vs gibi değerleri kendini değiştirebilirsiniz.

Hostname değişikliği yapıldıktan sonra ESXi host’u reboot etmenize gerek bulunmamaktadır. Tekrar Host bölümüne geldiğinizde ESXi host’un hostname’inin değiştiğini görebilirsiniz.

Umarım faydalı olmuştur.

İyi çalışmalar.

