ESXi 6.5 Autostart Özelliği Nasıl Kullanılır?

Merhaba,

Standalone bir ESXi kullanıyorsanız bu özellik sizin için oldukça faydalı olacaktır. ESXi üzerinde bulunan Autostart özelliği sayesinde ESXi host’unuz bir sorundan dolayı kapanması durumunda ve sonrasında tekrar açılması durumunda üzerinde bulunan virtual machine’ler autostart özelliği sayesinde power on duruma gelirler. vSphere 5.x sürümleri için ben daha önce bir yazı yazmıştım. Bu yazıma aşağıdaki link’den ulaşabilirsiniz.

ESXi ‘in Sanal makinaları otomatik başlatılması

Öncelikle şunu söylemem gerekiyor ki, bu belirteceğim işlemi sadece standalone çalışan ESXi host’larda yapmanız gerekiyor. Ortamınızda vCenter Server var ve ESXi host vCenter Server’a dahil durumda ise, vCenter Server ‘da vSphere HA enable durumda ise bu işlemi yapmanıza gerek yoktur. Zaten bir ESXi host’un reset, down olması gibi durumlarda vSphere HA devreye girecek ve üzerinde bulunan virtual machine’leri otomatik olarak restart edecektir. Autostart özelliğinde ise standalone çalışan yani tek başına çalışan ESXi host’larda bu işlemi yapabilirsiniz. ESXi host down veya reset olduğunda tekrar up duruma geldiğinde autostart devreye girecek ve sizin belirtmiş olduğunuz virtual machine’leri power on etmeye başlayacaktır.

İlk olarak Host Client‘a login oluyoruz. Bunun için ESXi host’un management IP’sini browser’a yazıyoruz ve root user’ı ile login oluyoruz.

Autostart özelliği ESXi 6.5 ile birlikte çok değişti. Autostart menüsüne tab’ına bastıkdan sonra detaylarını görmek için Edit Settings butonuna basıyoruz.

Autostart’ı enable duruma getiriyoruz. ESXi 5.x sürümlerinde normalde bu bölümden virtual machine’lerin sıralamasını yapıyorduk ancak ESXi 6.5 ile birlikte artık bu işlemi daha farklı bir şekilde yapacağız. Buradaki seçenekleri kısaca inceleyecek olursak;

Start delay: Virtual machine’lerin start olma zamanlarını belirtiyoruz. Yani virtual machine’ler kaç saniye aralık ile power on duruma getirilsin bunun süresini belirtiyoruz.

Stop delay: Virtual machine’lerin stop olma zamanlarını belirtiyoruz. Yani virtual machine’lerin stop action’da belirlediğimiz ayarın kaç saniye aralık ile virtual machine’e uygulanacağını belirtiyoruz.

Stop action: ESXi host’un shutdown edilmesi durumunda çalışan virtual machine’lerin ne yapması gerektiğini belirtiyoruz.

Wait for heartbeat: Bu seçeneği Yes olarak işaretlediğinizde VMwaretools’un start olması beklenir. Tamamen size kalmış bir durum ister işaretleyin ister işaretlemeyin.

Save butonu ile buradan çıkıyoruz. Dikkat ettiyseniz burada herhangi bir virtual machine sıralaması yapmadık. Bu işlemi virtual machine bölümünde yapacağız.

Virtual machine bölümüne giriş yapıyoruz ve burada karşımıza listelenen virtual machine’lerin autstart sırasını belirtiyoruz. Increase priorty seçeneği ile virtual machine’lerin açılmasını sırasını ayarlıyoruz.

Autostart için öncelik belirlediğiniz virtual machine’lerin hemen yan tarafında yer alan Autostart order bölümünden hangi virtual machine’in ilk açılacağını hangisinin ikinci açılacağını görebilirsiniz.

Kısacası autostart’da virtual machine bölümünden sıralama yapmanız gerekiyor. Sıralama yaptığınızda virtual machine’ler ESXi host tekrar power on olduğunda sizin sıralama yaptığınız sırada power on duruma gelmeye başlayacaktır.

Umarım faydalı olmuştur.

İyi çalışmalar.

